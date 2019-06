Giornata Mondiale del Rifugiato: Diritti in Comune sostiene #ioaccolgo

Il consigliere comunale e capogruppo di Diritti in Comune Ciccio Auletta ha esposto una 'coperta dorata' dalle finestre del Comune di Pisa, come quelle usate per soccorrere i migranti in mare. Il gesto serve a sostenere la campagna #ioaccolgo, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, oggi 20 giugno.

Un "gesto simbolico ma importante, di contestazione anche delle politiche discriminatorie della giunta Conti" fa sapere la lista, che poi analizza il problema accoglienza: "Nel 2018, Il numero di persone in fuga da guerre, persecuzioni e conflitti ha superato i 70 milioni. Un rifugiato su due è minore. Si tratta del livello più alto registrato dall’UNHCR (l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati) in 70 anni di attività. I Paesi ad alto reddito accolgono mediamente 2,7 rifugiati ogni 1.000 abitanti; i Paesi a reddito medio e medio-basso ne accolgono in media 5,8; i Paesi più poveri accolgono un terzo di tutti i rifugiati su scala mondiale. Il diritto all'asilo è messo sempre più a rischio in Europa e soprattutto in Italia, dove si è pronti a far morire in mare migliaia di persone in nome della difesa dei confini e per beceri scopi di propaganda. Per questo affinché la giornata mondiale del rifugiato non sia solo rituale dobbiamo tornare a chiedere con maggiore forza lo sbarco immediato delle persone salvate in mare dalla Sea Watch 3 il 12 giugno, giunti alla loro settima giornata in mare, il dissequestro della Mare Jonio e il ritorno nel Mediterraneo di navi ad attività SAR per scongiurare altri morti in mare, l'evacuazione di tutti i migranti e le migranti prigionieri nei campi della Libia, paese ormai in conflitto da mesi, in cui i migranti sono sottoposti a violenze, stupri, torture fino all'essere armati e usati come carne da macello nella guerra libica".

