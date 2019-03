Santa Croce sull'Arno: Giulia Deidda lancia la sua ricandidatura a sindaco

E' stata inaugurata ieri mattina, 16 marzo, la sede del comitato elettorale 'Con Giulia Deidda Sindaco'. Si trova in corso Mazzini, in quella che era stata la sede di uno storico negozio, la stessa sede che fu la base delle attività che portarono alla scorsa vittoria elettorale nel 2014.

Proprio qua il sindaco uscente di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda rilancia la propria candidatura a sindaco per le prossime amministrative 2019. L'apertura del comitato ha radunato molti sostenitori dell'attuale primo cittadino, che in un intervento ha ripercorso i passati cinque anni di amministrazione e lanciato il progetto per il prossimo appuntamento elettorale. "Oggi più che mai - ha detto - l’impegno civico e politico assume un valore importante ed è necessario scegliere con determinazione quali siano i valori di riferimento che guidano la nostra azione politica. Ciò che ci ha contraddistinto in questi anni, e che continuerà a farlo, è la nostra capacità di lavorare per il nostro paese senza mai demolirlo o mettere in risalto le sue negatività ma partendo sempre da ciò che di buono a Santa Croce c’è, perché la nostra Santa Croce è un luogo meraviglioso, fatto di donne e uomini con una storia importante di lavoro, cultura, spirito di solidarietà, capacità di fare e pensare e vorrei che ripartissimo da questa consapevolezza per iniziare questa nuovo percorso che ci porterà vincenti, a maggio".

"Tutti noi, insieme - ha aggiunto ancora il sindaco - abbiamo fatto tanto in questi cinque anni per la nostra bella comunità. Adesso c’è bisogno che le vostre mani, i vostri cuori e le vostre teste lavorino ancora insieme a me per costruire una nuova occasione di governo che permetta a me, insieme a voi, di rendere Santa Croce sull’Arno ancora più bella e ancora più giusta".