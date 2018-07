Consiglio Comunale: Giuliano Pizzanelli è il capogruppo del Pd

Sarà Giuliano Pizzanelli il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale. "I consiglieri comunali eletti nella lista del Pd - così si legge in una nota - al termine di un approfondito confronto, hanno deciso di individuare il capogruppo nel consigliere Giuliano Pizzanelli. Tale decisione è frutto, innanzitutto, di una valutazione delle varie esperienze che Giuliano Pizzanelli ha maturato nel corso degli anni ricoprendo ruoli diversi nella militanza politica e nelle istituzioni locali, esperienze che possono risultare particolarmente utili in un momento in cui gli stessi consiglieri sono chiamati a operare come forza di opposizione".

"I consiglieri hanno anche valutato - prosegue il comunicato - in maniera molto positiva l'impegno che Andrea Serfogli ha profuso durante tutta la campagna elettorale. Impegno, passione e competenze che saranno utili per la crescita politica e amministrativa dei giovani che fanno parte di questo gruppo, le cui competenze e capacità dovranno essere adeguatamente valorizzate nei diversi compiti istituzionali. Il gruppo è infatti composto da un mix di esperienze e competenze che sono la forza per una opposizione che guardi al futuro di questa città per la quale ci impegneremo in modo unitario in questi anni".

"In questi anni il gruppo del Partito Democratico - conclude il documento - non potrà che ripartire dal coinvolgimento di tutte quelle realtà che intendono essere parte attiva di un percorso di opposizione alla attuale maggioranza di Palazzo Gambacorti a cominciare dalle diverse espressioni dei movimenti civici, delle realtà associative cittadine e delle forze di sinistra che tanto si sono impegnate nel corso della campagna elettorale e con le quali dovranno essere consolidati e rafforzati i rapporti e la proposta politica".

Chi è Giuliano Pizzanelli

Giuliano Pizzanelli è nato a Pisa il 27 gennaio del 1945. Attualmente è pensionato e docente esterno presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa dove tiene il Corso di Scienze delle Finanze. Da sempre uomo di sinistra, è membro dell’assemblea comunale del PD. Nel passato ha ricoperto molti ruoli istituzionali e nelle aziende pubbliche. E’ stato assessore comunale e provinciale. Presidente degli Istituti di ricovero, presidente del Consorzio Pisano Trasporti e delegato provinciale del Coni. La sua grande altra passione è, infatti, lo sport.