Santa Maria a Monte: ecco la 'Giunta-bis' del sindaco Parrella

Una squadra che vede molte conferme quella varata dal sindaco di Santa Maria a Monte Ilaria Parrella che, dopo la vittoria alle elezioni amministrative di domenica 10 giugno con un largo consenso, ha nominato i suoi assessori e i consiglieri con delega.

Il primo cittadino tiene per sé le deleghe relative a Affari generali e istituzionali, Bilancio e Finanze, Organizzazione Risorse Umane, Polizia Municipale, Cultura. Confermata vicesindaco Manuela Del Grande che si vede attribuire ancora le deleghe al Sociale, Politiche per la casa, Politiche Scolastiche, Consulte, Valorizzazione dei Centri Storici e pari opportunità. Resta Maurizio Lucchesi che sarà assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzione urbana e del territorio. Rimane nella squadra anche Roberto Michi, con deleghe allo Sviluppo Economico, Commercio, Attività Produttive, Artigianato ed Industria, Viabilità e Trasporti, Promozione dei prodotti tipici del territorio. Ultima confermata Elisabetta Maccanti con deleghe alle Politiche per l'Ambiente, Tutela e Igiene del Territorio, Politiche Agricole ed Energetiche, Servizi, Turismo ed Eventi.

L'unica new entry tra gli assessori è Luca Vanni che avrà le deleghe per le Politiche giovanili, Rapporti con il forum dei giovani, Sport e Attività Sportive.

Tre i consiglieri delegati: Michele Leonori alla gestione degli impianti sportivi, Nicla Bernardeschi alla Solidarietà e l'ex assessore Silvano Melani che diventa capogruppo in Consiglio Comunale per Santa Maria a Monte Viva e consigliere delegato al Governo del territorio.