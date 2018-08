Commissione Bilancio: il presidente è il leghista Giuseppe Collecchia

Giuseppe Collecchia, consigliere comunale della Lega, è stato eletto presidente della 4° Commissione, cioè la Commissione Bilancio del Comune di Pisa. Vicepresidente, è stato eletto invece il consigliere comunale ed ex assessore Andrea Serfogli (Pd). Inoltre, lunedì 3 settembre, alle 17, presso la sala 'G.Biasci' del Comune di pisa, convocata dal presidente Marcello Lazzeri, si terrà la prima riunione della 2° Commissione, cioè la Commissione Politiche Sociali. All'ordine del giorno il 'Regolamento degli interventi per l'emergenza abitativa, riserve, mobilità e Commissione ERP ai sensi della L.R.T. 96/1996 come modificata dalla L.R.T. 41/2015'.