Governo Conte bis: un ex allievo della Scuola Sant'Anna è ministro del Mezzogiorno

C'è anche un po' di Pisa nel secondo Governo di Giuseppe Conte che nel pomeriggio di oggi, 4 settembre, ha sciolto la riserva e reso noti i ministri che lo affiancheranno.

Tra essi anche Giuseppe Provenzano, nuovo ministro del Sud in quota Pd. Provenzano, classe 1982, siciliano, si è laureato all'Università di Pisa, è anche ex allievo della Scuola Superiore Sant'Anna. Vicedirettore dello Svimez, Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, è stato capo della segreteria dell’Assessore per l’Economia della Regione Siciliana (2012- 2014) nella Giunta Crocetta e consulente del ministro dell’Ambiente Andrea Orlando (2013-2014). In seguito alle primarie del 2019, entra a far parte della Direzione Nazionale del Partito Democratico.Dal giugno 2019 è membro della Segreteria Nazionale come responsabile delle politiche del lavoro.

"Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, con cui ho attraversato questo agosto travagliato, mi ha chiesto di far parte della squadra di un governo che dev’essere di svolta. Lo ringrazio per questo, ma non solo - ha scritto Provenzano in un post subito dopo l'annuncio dei nomi dei ministri da parte del premier Conte - ho sentito in queste ore tutto il peso dei dubbi e delle responsabilità. Tornerò più avanti sulle ragioni politiche della scelta del Pd. Il pensiero va a molte persone, in questo momento. Non posso citarle tutte, ma una sì: Andrea Orlando, compagno e punto di riferimento in questi anni di battaglie, che ieri ci ha regalato una grande lezione umana e politica. Ho accettato la proposta del presidente Giuseppe Conte perché il Sud è il cuore della questione italiana ed europea, ma può essere anche la soluzione. Il Mezzogiorno è stata la mia professione, sarà per sempre la mia vocazione. L’impegno è ora di svolgere questa alta funzione con disciplina e onore".