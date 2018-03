Fare con Tosi Pisa: "Scuole chiuse il 28 marzo per l'anniversario della fondazione dell'Aeronautica Militare"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La coordinatrice provinciale di Fare con Tosi della Provincia di Pisa Giuseppina De Fuoco chiede al Sindaco di Pisa, al Provveditore agli Studi Prof. Giacomo Tizzanini e al Prefetto e tutte le forze politiche e militari della città di Pisa che il giorno 28 marzo nell’occasione del 95° Anniversario della fondazione dell’Aereonautica Militare tutte le scuole di ogni ordine e grado comprese le Università siano chiuse dalle ore 10.30 . Credo che gli stessi professori e maestri possano accompagnare i propri alunni sui Lungarni per questa splendida iniziativa storica e magari riaccompagnarli in classe fino al termine delle lezioni. Il momento storico richiede una profonda analisi e con determinazione bisogna riscoprire valori come Patria, onore e attaccamento alle Istituzioni. Credo che questi festeggiamenti siamo da ritenersi come una sorta di lezione di Educazione Civica on –air . I militari sono un bene prezioso della società, ma soprattutto in una città come Pisa dove ci sono delle vere e proprie istituzioni militari come il CAPAR ( Centro Addestramento Paracadutisti), sede del COFOSE ( Centro Operazioni Forze Speciali) e appunto la 46^ Aerobrigata, punto focale del supporto aereo logistitico e operativo delle 4 forze Armate. Per non dimenticare la base del Col Moschin a Marina di Pisa nonchè di tutte le Forze dell'Ordine come Carabinieri, Polizia e GdF. Queste istituzioni, è bene ricordare, fanno parte del tessuto sociale ed economico della città, con indotto anche turistico non indifferente, perché i militari e le loro famiglie hanno il vizio di mangiare, comprare e vivere la città, sostenendola anche con il pagamento delle tasse. Non bisogna dimenticare quindi i valori dei militari e del loro supporto quotidiano alla sicurezza di tutti noi. Per questo chiedo con fermezza e determinazione che sia presa in considerazione questa mia proposta, tesa anche a valorizzare l’azione intrapresa dal Comune di Pisa nel voler presentare questo importantissimo evento e garantire la massima presenza di tutti già dall'Alza Bandiera delle 11.00 del 28 marzo. Sono sicuro che questa mia richiesta, in una città come Pisa, può portare a polemiche ma non possiamo far a meno delle Forze Armate, invocate solo in caso di necessità neglette in tempo di pace, una pace e libertà grazie anche alla loro presenza che ormai viene vista da tutti come una risorsa per contrastare la delinquenza. L’Italia ha bisogno dei militari e in questa festa sia anche la festa di Pisa che ospita con tanto onore i militari di ogni ordine e grado ma soprattutto le loro famiglie spesso lasciate da sole a causa del servizio all’estero dei propri congiunti. Non dimentichiamo ma che le donne e uomini militari sono spesso nostri fratelli, amici e pare giusto dare un risalto all’iniziativa. Conclude una Giuseppina De Fuoco speranzosa che la sua richiesta venga accolta per questa occasione storica e dal punto di vista emozionale per tutti.

Giuseppina De Fuoco