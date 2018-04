Il Deputato Edoardo Ziello commenta il giorno dell’anniversario della Polizia di Stato

In merito all’anniversario della Polizia di Stato e alla relativa festa, organizzata dalla Questura di Pisa, interviene il Deputato, Edoardo Ziello:

“Oggi è il 166° compleanno della Polizia di Stato. Un corpo di donne e uomini che, ogni giorno, mette in pericolo la propria vita per garantire ordine, sicurezza e tranquillità al nostro Paese.

Una festa che sento particolarmente vicina perché vengo da una famiglia che, per anni, ha lavorato in Polizia, visto che mio nonno è stato Questore, prestando servizio anche nella questura della nostra città.

Mi scuso con il Questore di Pisa, Paolo Rossi, per non poter partecipare alla festa di stamattina, ma purtroppo gli impegni della Camera dei Deputati mi obbligano ad essere presente a Roma, ma con il cuore sarò lì. Ringrazio gli agenti della Polizia di Stato per il grande sevizio che prestano per il nostro Paese. Esserci sempre !”, conclude il Deputato.