Il movimento civico 'Per Volterra' apre ai cittadini

Il movimento civico "Per Volterra", dopo la presentazione pubblica e la partecipazione a tutte le iniziative pubbliche finora messe in piedi dell'Amministrazione su varie tematiche, intende aprire, anche in funzione delle prossime amministrative, a tutti coloro che si sentono concreta espressione di un'idea realmente civica. Per questo è a disposizione la mail: pervolterra@hotmail.com che potrà essere aperta a contributi, suggerimenti, proposte, per il futuro della città e del territorio. La pagina Facebook "Volterra 2020" evolverà invece in "Volterra 2050", già registrato e che diventerà il vero e proprio contenitore, aperto a tutti i cittadini, per partecipare la vostra idea di Volterra e del territorio comunale, a partire dalle frazioni più importanti.