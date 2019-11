"Il Pd dalla parte delle donne: rimuoviamo ogni ostacolo alla piena parità di genere"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

"Voglio innanzitutto rivolgere la mia attenzione, e quella di tutto il Partito Democratico della Provincia di Pisa, che rappresento, alla Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne. Il Pd lavora e lavorerà sempre per rimuovere ogni ostacolo alla piena parità di genere. Ostacoli che sono ovunque e la cui rimozione deve impegnarci tutti ogni giorno e in ogni luogo".

"In questa ottica colgo l' occasione per riflettere sui dati forniti dalla Casa della DoNna di Pisa sull'attività del centro antiviolenza nel 2018. In provincia di Pisa nel 2018 sono state accolte 394 richiedenti aiuto, un netto aumento rispetto al 2017, quando furono 276. I dati pisani, come hanno spiegato le responsabili, sono in linea con quelli di tutta la rete dei Centri antivolenza. Quei dati ci dicono che spesso le violenze avvengono in famiglia, che spesso sono giovani donne, che la nazionalità non è un discrimine, e che le violenze maturano più frequentemente verso donne non indipendenti ecnomicamente. Io credo quindi che ci sia tanto da fare per la politica per rimuovere, con ogni strumento, tutti gli ostacoli, politici, economici e sociali, che frenano la metà del genere umano".

"Questa è e deve essere una priorità della politica. Anche nel nostro territorio, che come vediamo non è indenne dalle difficiltà. Peraltro qualcuno ricorderà che la positiva istituzione dellle norme legislative del cosidetto Codice Rosso ha visto una delle prima applicazioni, da parte della magistratura, in una inchiesta condotta dalla Proura della Republica di Pisa. Voglio pubblicamente ringraziare per il loro impegno tutti coloro che operano presso la Casa della Donna di Pisa che, in questi anni, non senza difficoltà, ha lavorato con grande impegno ed efficacia. Rbadisco a loro, e a tutti coloro che sono impegnati su questi temi, il pieno sostegno e il totale supporto da parte del coordinamento territoriale del Partito Democratico della Provincia di Pisa".