Il punto dei 5 Stelle di Pisa su biomasse, analisi epidemiologica ed inceneritore ad Ospedaletto

La scorsa settimana si sono svolti due partecipatissime assemblee pubbliche; la prima indetta dalla Proloco di Coltano e dal Circolo Arci di Ospedaletto, in assenza del Sindaco invitato o suo delegato, e con lo scopo di discutere l’imminente realizzazione della centrale a biomasse sulla via del Caligi; la seconda indetta dal CTP3 per divulgare i risultati dell’indagine epidemiologica, a cui hanno partecipato il dott. Redini e il dott. Bianchi per il CNR e l’assessora Zambito per il Comune di Pisa.

I partecipanti hanno manifestato grande preoccupazione sia per i risultati dell’indagine, sia per l’impianto a biomasse (che di “bio” non ha nulla se non il nome). In quanto la tecnologia dell'incenerimento è antiecologica e dannosa a causa dell'immissione nell'atmosfera di polveri sottili ed inquinanti cancerogeni, in una zona già messa a dura prova dalla presenza di massicce sorgenti tossiche come inceneritore, aereoporto, traffico veicolare a grande percorrenza, pesticidi. La società Futuro verde avrà una concessione di 15 anni per bruciare biomasse provenienti da location situate a oltre 100 km di distanza da Pisa e prevede un programma di tagli cippato per 10 anni, quindi mancherebbero all'appello oltre 5000 tonnellate/anno che verrebbero recuperate da “altre superfici esterne” (leggasi: da chissà dove). Considerando che i dati della recente analisi epidemiologica confermano una presenza di tumori e problematiche alle vie respiratorie attribuibili in particolare all'inceneritore già presente, la riflessione sul biomasse viene spontanea visto che l'impianto avrà l’obbligo di lavorare 24 ore al giorno, per 365 giorni l’anno, andando ad aumentare quindi il carico di xenobiotici già presenti nell'atmosfera con il correlato aumento di patologie e tumori. L'analisi, oltretutto, non prende in considerazione le emissioni dell'aereoporto, nonostante il referto ARPAT del 2013 nel quale si asserisce che l'impatto delle emissioni dei gas di scarico degli aerei in decollo o atterraggio, è da prendere in seria considerazione perché “l’esposizione per brevi periodi a elevati livelli di concentrazione, che può essere sperimentata dai residenti in estrema prossimità degli aeroporti, è meritevole di approfondimento per la valutazione degli effetti sulla loro salute.”

Vorremmo ricordare che il MIT-Massachussetts Institute of Technology, uno dei più grandi laboratori di ricerca del mondo, ha annunciato che gli aereoporti sono la prima fonte di morte dei cittadini che abitano nelle vicinanze, tanto da convincere alcune prestigiose città europee, a spostare quelli già esistenti collocandoli a chilometri di distanza dai centri abitati. (Barrett et alt. 2010, “Global Mortality Attributable to Aircraft Cruise Emissions”, in Environ. Sci. Technol., 2010).

Massimo Casalini e Mariagrazia Sbragia attivisti del Movimento Cinque Stelle da tempo stanno studiando tali temi a tavolino con i Medici per l'Ambiente, promuovendo incontri scientifici aperti al pubblico a carattere informativo (di cui uno in uscita questa settimana proprio ad Ospedaletto), e in conformità con le nuove disposizioni tecnologiche europee stanno valutando le soluzioni possibili ai vari loci tossici, aereoporto compreso. Il Movimento Cinque Stelle si oppone alle strategie ambientali di “cancrovalorizzazione” non considerate importanti dalla nostra amministrazione, e si è già attivato a livello regionale preparando una mozione contro il biomasse. Ciò che ci chiediamo è che senso abbia investire soldi nelle ricerche epidemiologiche se poi l'amministrazione non attua provvedimenti concreti per salvaguardare la salute dei propri cittadini. Del resto, il solo fatto che il Comune di Pisa non abbia un assessore all’ambiente la dice lunga sull’attenzione che questa amministrazione dedica al problema. E il fatto che il Sindaco (che ha delega per l’ambiente) non sia intervenuto a nessuna delle due assemblee ne è la conferma.

Per quello che ci riguarda non avevamo bisogno di aspettare i dati dell’indagine epidemiologica, perché per noi parlano i morti per tutte le patologie riconducibili all’inquinamento atmosferico (patologie delle vie respiratorie, cancro, malattie autoimmuni, linfomi, leucemie, allergie, solo per citarne alcune). Il problema non è circoscritto solo ad Ospedaletto, ma riguarda tutta Pisa; ci rivolgiamo quindi al senso di comunità della città per opporsi alla realizzazione del biomasse e alla futura demolizione dell’inceneritore, che è solo uno degli obiettivi del movimento cinque stelle per il miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini.

Gli attivisti del Movimento 5 Stelle