Pontedera: inaugurata la sede della Lega nell'ex circolo Pd

Pontedera ha ufficialmente una sede della Lega. E' stata inaugurata nel pomeriggio di ieri, 19 gennaio, in via Leopardi, nel locale che fino ad alcuni anni fa era 'casa' del circolo del Partito Democratico. Un avvicendamento che il partito di Salvini, come dalle parole della sindaco di Cascina Susanna Ceccardi, vorrà puntare a fare nella città della Vespa per le prossime elezioni amministrative 2019.

"Quanta gente oggi all'inaugurazione della sede della Lega a Pontedera! - ha celebrato su Facebook la Ceccardi, coordinatrice regionale della Lega Toscana - Una grande soddisfazione ascoltare tanti pontederesi che dopo anni di malgoverno di sinistra mi dicono: abbiamo bisogno della Lega! Potete contare sul mio appoggio e quello di Matteo Salvini. Dopo Cascina e Pisa, anche Pontedera si merita di avere la Lega al governo!".

Tante le persone intervenute, almeno un centinaio. All'evento hanno partecipato gli onorevoli Edoardo Ziello e Donatella Legnaioli; da Pisa il sindaco Michele Conti, con l'assessore Giovanna Bonanno e il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai. Poi il consigliere regionale Roberto Salvini, il segretario della Lega a Pontedera Daniele Baroni e il commissario provinciale Gabriele Gabbriellini.