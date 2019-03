Movimento Cinque Stelle: una nuova sede ed un nuovo corso per i pentastellati pisani

Verrà inaugurata domani, sabato 23 marzo, alle ore 17.00, la nuova sede del Movimento 5 Stelle di Pisa al civico 23 di via Quarantola.

Parteciperanno all'evento il sindaco di Livorno Filippo Nogarin, il senatore Gianluca Ferrara, il deputato Francesco Berti, il vicepresidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo, la consigliera regionale Irene Galletti, i consiglieri comunali Gabriele Amore e Alessandro Tolaini.



Verranno illustrati i provvedimenti recenti del Governo, con particolare attenzione al sociale, e quindi a Reddito di Cittadinanza e Quota 100. Inoltre i consiglieri Amore e Tolaini esporranno l'attività svolta a Pisa dentro e fuori il Consiglio comunale: dalle mozioni presentate su questioni sociali, ambientali, turistiche e culturali alla presenza materiale nei quartieri per rimettere i cittadini al centro della vita politica.



"L'inaugurazione della sede segnerà infatti l'inizio di un nuovo corso del Movimento 5 Stelle Pisa, volto ad alimentare ancor più di prima la cittadinanza attiva - sottolineano i pentastellati - verranno istituite quattro commissioni tematiche aperte agli attivisti per discutere e stilare gli atti da presentare in Consiglio comunale; sarà inaugurato un ciclo di incontri a sfondo politico-culturale aperto a tutti gli interessati della provincia. A tutte queste attività verrà assicurata la massima visibilità attraverso il nuovo sito web del Movimento 5 Stelle Pisa, che fungerà anche da piattaforma per gli attivisti che potranno depositarvi i documenti da elaborare nelle Commissioni e archiviarvi gli atti presentati in Consiglio comunale. Lo scopo è quello di tornare a una politica con la P maiuscola - concludono dal Movimento - capace di coinvolgere quanti più cittadini possibili nella 'cosa pubblica'".

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.