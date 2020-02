'In difesa del Galilei, da sempre una nostra battaglia': incontro di Fratelli d'Italia

Alla luce anche della recente sentenza del Consiglio di Stato, con la quale è stato bloccato l’ampliamento dell’aeroporto di Firenze, Fratelli d’Italia Pisa organizza per il giorno 20 febbraio, dalle ore 18,30, presso la propria sede in via Lalli (davanti alla Questura), un incontro, a cui tutti potranno partecipare, dal titolo 'In difesa del Galilei, da sempre una nostra battaglia'.

Al termine seguirà aperitivo.