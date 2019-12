Incontri politici: Enrico Letta a Pisa

Enrico Letta sarà a Pisa lunedì 23 dicembre dalle ore 18 presso il circolo Arci Tom Benetollo di Pisanova nel quartiere di Isola verde (via Frascani, a fianco del Cinema). Ad annunciarlo il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni, che annualmente organizza l’appuntamento pre-natalizio con l’ex Presidente del Consiglio. Attualmente Enrico Letta insegna all’università Science Po di Parigi dove dirige la Scuola di Affari Internazionali ed è fondatore della Scuola di politiche che forma le nuove generazioni di politici e amministratori in tutta Italia. "Sarà un momento per riflettere insieme sull’attualità politica e per fare un brindisi di auguri prima della pausa natalizia insieme ad Enrico", afferma Pieroni.