Italia Viva si sviluppa anche a Pisa: "Lavoriamo per un'alternativa valida ed efficace alla destra"

"Crediamo sia arrivato il momento per Italia Viva, anche dopo la presentazione dello Statuto nazionale, di iniziare a lavorare attivamente a Pisa e in provincia, per questo motivo i comitati già attivi sui nostri territori hanno in programma di iniziare un dialogo con i nostri cittadini e le altre forze politiche per il futuro della città e della provincia di Pisa".

Con questa affermazione la delegazione locale del partito fondato da Matteo Renzi lo scorso settembre, ha organizzato per sabato 25 gennaio alle ore 11.00 presso il Circolo dei Passi a Pisa (Via XXIV Maggio n. 118) un incontro con Stefania Saccardi e Nicola Danti, coordinatori regionali di Italia Viva, sull'organizzazione del partito nella nostra provincia e sulle prossime iniziative anche in vista delle elezioni regionali.



"La vittoria della Lega nel 2018 nella nostra città e il numero crescente di consensi alle europee su tutto il territorio provinciale ci obbliga a lavorare duramente per le prossime elezioni a partire dalle regionali e dalle elezioni di Cascina e a iniziare il lungo cammino verso le elezioni cittadine pisane del 2023 - sottolineano da Italia Viva - un lavoro da svolgere insieme a tutte le forze riformiste del nostro territorio che però deve tenere conto delle motivazioni di quella sconfitta e lavorare per proporre un salto in avanti. Tutto il territorio pisano ha bisogno di guardare al futuro con ottimismo ed ha bisogno che chi governa i territori abbia le idee chiare su dove si debba andare nei prossimi anni. Questa visione non è certo quella della destra ed è compito anche nostro lavorare per costruire, rispetto a questa destra, un'alternativa valida ed efficace. Per tutte queste ragioni ci incontreremo per ragionare del nostro impegno e per dare impulso alle attività sui territori".