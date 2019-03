Sicurezza in via Cattaneo, Nap-FdI dal Questore: "Sarà incrementata la sorveglianza"

Nei giorni scorsi il movimento Noi Adesso Pisa - Fratelli d'Italia' ha incontrato i residenti e gli operatori commerciali di via Cattaneo. "Nel corso di una affollata assemblea - scrivono Leonardo Sbrana, Rachele Compare, Narciso Belfiore - abbiamo raccolto il grido di dolore misto a rabbia delle persone che sono intervenute ed alle quali abbiamo fornito, e garantito, il nostro totale appoggio alle loro legittime istanze, rivolte a riportare legalità e sicurezza in una zona oramai diventata un enclave di degrado, di spaccio a tutte le ore, di totale insicurezza".

Era stato promesso di riportare quanto descritto al Questore di Pisa: "Tale incontro - proseguono - è avvenuto due giorni fa, ringraziamo per la disponibilità dimostrata. Il Questore ha preso atto delle criticità che gli abbiamo segnalato. Molte erano già a conoscenza della Questura, altre le abbiamo portate a conoscenza col nostro intervento. Abbiamo ricevuto la garanzia che l'impegno della Questura sarà incrementato al massimo con una più costante presenza degli uomini sul territorio, di concerto con le altre forze di polizia, un incremento della videosorveglianza (peraltro già programmata grazie all'impegno del nostro assessore Bedini in termini di lotta al degrado), un più incisivo controllo amministrativo di concerto con la polizia municipale sulle attività (per lo più 'etniche') presenti nella via, un impegno a sostenere in maniera più fattiva lo 'sguardo di vicinato' chiedendo maggior collaborazione ai cittadini invitati a segnalare ogni tipo di problema che venisse riscontrato quotidianamente in zona, un coordinamento costante e più presente con le altre forze dell'ordine".

"Per noi non è un punto di arrivo concludono gli esponenti di Nap-FdI - ma un punto di partenza in quanto verificheremo ogni giorno quanto avviene in zona e controllando se quanto garantito verrà posto in essere o meno".