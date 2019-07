Lavori al Campo Scuola: "Come mai non sono ancora partiti?"

"Quali motivi sono alla base dei ritardi nella realizzazione dei lavori al Campo Scuola?". E' la domanda posta dal Partito Democratico all'assessore alla Giunta, grazie ad un'interrogazione presentata questa mattina, 23 luglio, al presidente del Consigio Comunale. La struttura di Barbaricina rappresenta infatti "uno dei più importanti impianti sportivi della città - si legge nel documento - utilizzato sia per l'attività sportiva amatoriale che per allenamenti e gare di atleti impegnati a livello federale".

Gli ultimi lavori di sistemazione del Campo Scuola risalgono al 2008 mentre nel giugno del 2018 "era già stato approvato - si legge nel testo - un progetto di risistemazione che successivamente è stato rivisto in modo radicale nei tempi e nelle modalità esecutive". L'assessore Latrofa "aveva assicurato che i lavori sarebbero partiti quanto prima" ma ad oggi non ci sono notizie in merito. Da qui la richiesta di chiarimenti: "Quali motivi - scrive il PD - sono alla base dei ritardi nella realizzazione dei lavori al Campo Scuola rispetto a quanto esposto dall'assessore Raffaele Latrofa in Consiglio Comunale? E quali iniziative sono state concordate con i diversi fruitori del Campo Scuola in modo da conciliare le esigenze di questi ultimi con le esigenze della impresa incaricata di compiere i lavori?".