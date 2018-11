Intervista e dibattito Pd con i 'Socialisti Gaudenti'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La sera 30 novembre alle 21.15 al bar Salvini in viale delle Piagge 1 a Pisa saranno ospiti per un incontro di dibattito politico il consigliere regionale Antonio Mazzeo, i deputati Anna Ascani e Stefano Ceccanti, con la moderazione dei Socialisti Gaudenti. Questi ultimi sono il gruppo dell'omonima pagina Facebook, che nel tempo ha riscosso molto successo per la loro ironia.

I temi saranno legati alla politica presente e futura del PD e della città di Pisa. Dalle ordinanze sulla sicurezza alla mobilitazione per la tutela della geotermia in provincia.