Italia dei Valori Pisa: "Siamo con i lavoratori  ambulanti che chiedono di ritornare alla normalità"

Condividiamo e ci uniamo alla richiesta al Governo da parte degli operatori ambulanti pisani di tornare a lavorare soprattutto in sicurezza. Questi lavoratori rischiano di andare sul lastrico. Essi fanno parte del popolo delle Partite ive, i quali da decreto dovevano ricevere il bonus di 600 euro, ma ad oggi a parte i pochi, molti non lo hanno ricevuto, perché diciamo noi e lo confermiamo senza se senza ma, per incompetenza da parte del Contes Governos che continua a fare solo Covid spot. Apprendiamo che in Toscana 24mila persone tra imprenditori e collaboratori rischiano la chiusura, secondo noi sono molto di più. Il sindaco del Comune di Pisa cosa sta facendo per questa gente?

Coordinamento regionale Italia dei Valori Toscana