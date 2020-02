Italia Viva: nasce il comitato del lungomonte pisano

Dopo la prima assemblea nazionale, svoltasi a Roma, Italia Viva si sta strutturando su tutto il territorio provinciale anche in vista dell’imminente appuntamento con le elezioni regionali della prossima primavera. "I nascenti comitati saranno il punto di riferimento per tutti quei cittadini che vogliano dare il proprio contributo alla costruzione di questa nuova casa in cui poter fare politica in modo diverso, combattendo a suon di idee, valori e riforme quel populismo che anche a San Giuliano Terme ha riscosso un successo via via crescente - si legge in una nota di Italia Viva - sono numerose le battaglie che ci attendono nei prossimi mesi, dalla crisi economica alla crisi del modello sociale, due temi su cui Italia Viva sta dettando l’Agenda col suo piano 'Italia Shock', che sarà presentato formalmente al Governo il prossimo 14 febbraio con l’intento di sbloccare 120 miliardi di cantieri, e con il 'family act', provvedimento che potrebbe ridare una scossa ai consumi delle famiglie e dare una inversione di tendenza al tasso di natalità, mai così basso nel nostro Paese".



Per sancire l’inizio delle attività nei Comuni del lungomonte pisano (Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano) si è svolto un primo incontro presso la Casa del Popolo di Mezzana di iscritti e simpatizzanti di Italia Viva di questi territori. All’incontro ha partecipato anche uno dei nuovi coordinatori provinciali, Antonio Colicelli. Al termine della serata si è costituito il Comitato Italia Viva del Lungomonte con l’obiettivo di avere un luogo di confronto, di elaborazione tematica e di iniziativa sulle questioni che riguardano il territorio.

"E’ chiaro che il primo momento di iniziativa per il nascente comitato sarà l’impegno per le elezioni regionali in Toscana quando Italia Viva presenterà una propria lista alla quale anche gli attivisti del Lungomonte vogliono dare il proprio contributo con proposte ed iniziative - affermano dal partito - si è deciso, inoltre, di organizzare nelle prossime settimane una presentazione pubblica nel territorio alla presenza di parlamentari e consiglieri regionali. Nei prossimi giorni verrà, infine, inaugurata la prima sede sul territorio di San Giuliano Terme".



Per informazioni: pisa@italiaviva.it