Italia Viva forma il comitato territoriale in vista delle elezioni amministrative

Italia Viva si forma a Cascina e comincia a lavorare in vista delle elezioni amministrative. In un incontro a Cascina fra iscritti e simpatizzanti, alla presenza dei coordinatori territoriali, è stata formalizzata la nascita del comitato territoriale. "L’obiettivo, urgente - si legge nella nota di presentazione - è di lavorare in vista delle elezioni di Settembre, sia dal punto di vista programmatico che da quello delle relazioni con le altre forze politiche. E’ per noi fondamentale sottolineare che Italia Viva si impegna a lavorare a favore dell’unità delle forze di Centrosinistra in vista delle prossime elezioni; non è per noi concepibile che, ancora una volta, le divisioni ostacolino l’opportunità di strappare Cascina ai populisti che l’hanno governata in maniera pessima in questi ultimi 4 anni, utilizzando la città per meri scopi personali, come trampolino per altri incarichi".

"Chiediamo alle forze progressiste di tornare a sedersi ad un unico tavolo - prosegue Italia Viva - nel quale ci impegniamo a contribuire con le nostre idee; chiediamo che venga detto chiaramente se c’è ancora la possibilità, come da noi auspicato, della creazione di una coalizione unica di Centrosinistra con l’impegno alla sottoscrizione di un programma politico condiviso. A fronte di questo impegno, quindi, dovrà essere la Politica, quella che mette il bene del territorio davanti alle legittime ambizioni personali, a dover trovare la sintesi in un candidato che meglio possa rappresentare le idee comuni per il futuro della città; questa sintesi avrebbe senso venisse trovata con il dialogo ed il confronto, ma in caso di difficoltà, crediamo che lo strumento delle primarie di coalizione, possano e debbano essere il metodo democratico utile allo scopo, mettendo al centro della scelta la volontà degli elettori".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Siamo certi - conclude la nota - che un ulteriore sforzo nel lavoro di unità non potrà che portare a risultati positivi per la città di Cascina che, non va dimenticato, come è stata 4 anni fa inizio di un processo politicamente negativo per il Centrosinistra pisano, potrà e dovrà essere un primo fondamentale passo per una ripartenza politica che ci porti a guardare, in prospettiva, ad un progetto vincente anche per la città capoluogo".