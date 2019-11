Italia Viva continua il viaggio in provincia di Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Dopo la Leopolda, con la sua nascita ufficiale, Italia Viva continua a strutturarsi su tutto il territorio provinciale. E Lunedì 11 novembre sarà la volta di Santa Croce sull’Arno e del Comprensorio del Cuoio. Alle ore 21 al Circolo Gori in via Sant’Andrea 18 si terrà un’iniziativa aperta a tutti i simpatizzanti ed iscritti per iniziare a confrontarci sulle idee per costruire il futuro. Per ora siamo estremamente felici - sottolinea il gruppo di simpatizzanti - che in tanti in provincia di Pisa e nel nostro comprensorio siano al nostro fianco in questo cammino appena iniziato e siamo certi che il progetto Italia Viva attrarrà ancora tante amiche ed amici. Siamo una comunità di donne e uomini che vivono con passione e amicizia il loro servizio. Siamo un partito riformista, che rifiuta gli estremisti. Una comunità accogliente, dove tutte e tutti possono portare il loro contributo, una casa con le porte aperte a chi vuole abitarla e viverla. Saranno presenti Edoardo Fanucci e l’onorevole Gabriele Toccafondi In quell’occasione saranno presenti i nascituri comitati di Castelfranco, Montopoli, San Miniato, Santa Croce e Santa Maria a Monte.