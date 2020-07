La lista CascinaOltre parla di Ambiente e Ciclo dei rifiuti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Giovedì 16 Luglio ore 21.30 presso il circolo di Marciana il candidato sindaco Cristiano Masi insieme ad alcuni esperti in materia affronta il gravoso problema della gestione dei rifiuti, insieme alle ricadute sull'ambiente e sulle famiglie cascinesi. Nel terzo millennio, un comune che si rispetti deve offrire ai suoi cittadini un servizio efficiente, equilibrato nei costi, e che, tramite la valorizzazione dei rifiuti/materie seconde, sia sostenibile ecologicamente ed economicamente. Tutto il contrario di cosa adesso è il servizio di gestione dei rifiuti organizzato nel territorio di Cascina, per la miopia e l'incapacità di chi fino ad oggi ha amministrato il comune. I disservizi e il caro-bolletta si inseriscono in un discorso più ampio, che CascinaOltre, con le sue proposte vuole risolvere, agevolando la vita dei cascinesi. La cittadinanza è invitata a partecipare.