'La Nostra Pisa' dona calze e regali ai bambini del Santa Chiara

Maria Chiara Zippel in qualità di presidente dell'associazione La Nostra Pisa isnieme ai membri Barbara Gadducci, Alessandro Ricci, Michele Ammannati e Luca Erriquez, venerdì 5 gennaio hanno regalato sorrisi ai bambini in degenza presso l'unità operativa di Pediatria dell'ospedale Santa Chiara di Pisa con giocattoli e calze della Befana che distoglieranno per qualche ora i bimbi dal motivo del ricovero.

"Basta davvero poco per colmare mancanze e scaldare i cuori di questi piccoli sicuramente meno fortunati di noi" afferma Maria Chiara Zippel. "Un ringraziamento particolare va al Prof. Diego Peroni primario del reparto di Pediatria, al Prof. Claudio Spinelli, alla dottoressa Laura Bonacchi e alla dott.ssa Tiziana Del Carlo per avere accolto questa iniziativa a braccia aperte".

