Lavoro, territorio e impresa sulla pagina Facebook di Andrea Pieroni

Appuntamento venerdì 29 maggio alle ore 18 in diretta sulla pagina Facebook di Andrea Pieroni sul tema "Lavoro, imprese, territori, come intervenire per ripartire". Interverranno insieme al consigliere regionale PD l'imprenditore e presidente di CNA Pisa Francesco Oppedisano, il segretario provinciale Cisl Pisa Dario Campera e Giacomo Santi, Sindaco di Volterra. La situazione delle imprese, dei lavoratori, dei Sindaci e degli amministratori, che ricoprono la 'prima linea' rispetto ai tanti problemi, rappresenta il nucleo centrale del dibattito sulle risposte alla crisi economica che si porta dietro la pandemia covid. Un dibattito con chi vive giorno per giorno queste problematiche per un contributo di idee su come intervenire per ripartire.

