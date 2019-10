Legnaioli (Lega): "Figuretta dopo 3 anni 50 famiglie isolate. Cittadini abbandonati da Comune"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

“Dopo 3 anni ancora nulla è stato fatto dall’amministrazione Comunale di San Giuliano Terme per ripristinare il parapetto del ponte, danneggiato dalla caduta di un albero, da allora chiuso e che collega La Figuretta con le località limitrofe. Sono ben 50 i cittadini che da allora sono costretti a subire un pesante disagio dovendo allungare il percorso stradale per raggiungere Pisa, con un conseguente maggior dispendio di tempo e risorse, mentre le attività economiche della località hanno subito un pesante danno al loro fatturato. Cittadini letteralmente isolati e abbandonati dal Comune, nonostante le numerose segnalazioni e sollecitazioni mosse all’amministrazione ad intervenire per ripristinare la viabilità del ponte. Per risolvere al più presto questa inaccettabile situazione ed è per questo che ho intenzione di presentare a breve un’interrogazione parlamentare al ministro Paola De Micheli per accertare se, come rappresentante di questo improvvisato governo, approfondirà la vicenda e solleciterà il Comune ad intervenire tempestivamente anche per la pericolosità che presenta l’argine in questione e quindi per la sicurezza dei cittadini”.

Donatella Legnaioli