'Liberi e Uguali' si presenta alla città: prima iniziativa pubblica alla Sesta Porta

Scatta anche a Pisa, ufficialmente, l'ora di 'Liberi e Uguali con Pietro Grasso'. Il prossimo 4 gennaio infatti, alle ore 21.15 presso l'auditorium Sesta Porta di via Battisti, si svolgerà la prima iniziativa pubblica del partito nella città della Torre.

Sarà presente all'incontro la coordinatrice nazionale della campagna elettorale Rossella Muroni, già presidente nazionale di Legambiente.

"Sarà quella l'occasione per avviare la campagna elettorale in vista dell'appuntamento del quattro marzo e presentare una nuova proposta politica per il cambiamento del paese - sottolineano dal coordinamento pisano - per rimettere i giovani al centro delle politiche nazionali. Per portare il lavoro e la sua dignità al centro della società. Per mettere in campo una diversa idea di scuola ed un reale piano di investimenti per la ricerca e l'innovazione tecnologica. Per il rilancio del welfare pubblico. Per mettere l'ambiente e il clima al centro del modello di sviluppo del Paese. Per andare avanti sul terreno dei diritti sociali, civili e di libertà".

"Per dirlo con le parole di Rossella - concludono - 'per consentire lo sviluppo di cui il paese ha bisogno, conciliare pienamente e tenere insieme le ragioni di innovazione, ambiente e lavoro'".