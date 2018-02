Sparatoria di Macerata: anche a Pisa un presidio antifascista

Si svolgerà anche a Pisa, in concomitanza con la manifestazione nazionale prevista a Macerata, un presidio antifascista promosso da Potere al Popolo dopo i tragici fatti che si sono verificati lo scorso 3 febbraio nella città marchigiana, dove Luca Traini, poi arrestato, ha seminato il panico sparando contro gli immigrati nelle strade. L'appuntamento pisano è previsto quindi per sabato 10 febbraio alle ore 17.30 in Piazza XX Settembre.

"I fatti di Macerata, che hanno visto un nazifascista fare il tiro a segno contro chiunque avesse la pelle scura, sono in stretta continuità con lo stillicidio di omicidi, ferimenti, pestaggi, minacce contro migranti e richiedenti asilo, fatti criminosi che da troppo tempo interessano il paese e l’intero continente europe - sottolineano da Potere al Popolo - in questo percorso di sangue vogliamo ricordare il 13 dicembre 2011, quando due senegalesi, Samb Modou e Diop Mor, furono uccisi da Gianluca Casseri, altro nazifascista sostenitore e attivista di CasaPound. Chi oggi parla di 'gesto folle' è complice dello sparatore. Dietro questa vera e propria strategia terroristica si nasconde un progetto politico, che punta all’egemonia su fasce sociali stremate dalle politiche neoliberiste imposte dall’Unione Europea e realizzate dai governi nazionali. Dentro il piccolo e feroce progetto nazi si intravede con chiarezza il grande progetto dei responsabili diretti del disastro sociale degli ultimi dieci anni di crisi".

"Il nostro antifascismo, ben lontano dai rituali 'istituzionali' e bipartisan che negli ultimi decenni hanno imbalsamato e distrutto un valore costituente della nostra Repubblica, è permeato di anticapitalismo, perché rintracciamo in questo nesso inscindibile tra mazzieri e politiche antipopolari la radice del male che torna ad infettare le periferie del nostro mondo, incattivite dalla mancanza di lavoro, casa, sanità e di quel sistema di protezioni sociali smantellato a favore di banche e potentati economico/finanziari - sottolineano ancora dal gruppo pisano di Potere al Popolo - per questo chiamiamo a combattere insieme il fascismo e il capitalismo, attraverso una prassi sociale che coniuga l’antifascismo alla lotta per la giustizia sociale, per una società emancipata dallo sfruttamento dell’uomo sull’umo e sulla Natura".

"Sabato 10 febbraio, in concomitanza con la manifestazione nazionale indetta a Macerata - concludono - chiamiamo in piazza tutti i sinceri antifascisti, le comunità e le associazioni di migranti e richiedenti asilo, il mondo della cultura e dell’associazionismo".