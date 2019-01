San Giuliano Terme: Marcello Masini si candida alla guida del comune

Marcello Masini esce allo scoperto e si candida a sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno a maggio nel comune di San Giuliano Terme. L'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa che si è svolta questa mattina, 25 gennaio. Presente all'iniziativa anche la presidente dell'associazione 'Il Comune tra la Gente', Sandra Cocchi. "Un'associazione di liberi cittadini - ha spiegato il candidato sindaco - stanca di 70 anni di vecchia politica e immobilismo. Abbiamo quindi deciso di metterci in gioco, io per primo, perché vogliamo bene al nostro comune".

Sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche, commercio, turismo, sanità e abbattimento dei costi della politica. Questi i temi al centro del programma di Masini. "Sul fronte della sicurezza - ha affermato Masini - ripristineremo il turno notturno della Polizia Municipale, dalle 1 alle 7, garantendo maggiore presenza sul territorio, scuole in primis, e un'attenta battaglia alla microcriminalità nelle frazioni del comune".

Tra i temi portanti anche quello delle barriere architettoniche e degli anziani. "Nel comune di San Giuliano - ha detto Masini - c'è bisogno ai abbattere le barriere architettoniche: sarà la prima cosa che faremo quando saremo alla guida del Comune. Mancano anche strutture diurne per anziani, dove queste persone possano trascorrere le giornate con gli intrattenimenti più idonei. Per questo coinvolgeremo le associazioni culturali e ricreative del territorio".

Al centro del programma anche le scuole. "Al momento dell'insediamento in comune - prosegue Masini - provvederemo per l'anno scolastico 2019-20 a distribuire gratuitamente alle scuole elementari i buoni libro ed il materiale didattico. Coinvolgeremo l'associazione Carabinieri in congedo, per garantire sicurezza davanti alle scuole, lasciate letteralmente incustodite da questa amministrazione. Per quanto riguarda commercio e turismo adotteremo alcuni correttivi per l'anno 2019, con l'apertura dei mercatini di Natale e con l'ampliamento delle feste 'Bagniluce', in agosto, e Settembre Sangiulianese, che verrà estesa a tutte le frazioni del Comune".

Sul fronte della sanità "apriremo per tutta la settimana la Asl di San Giuliano Terme - promette Masini - attualmente ridotta a tre giorni. Aumenteremo la presenza degli infermieri nella assistenza domiciliare protetta, cioè i malati cronici, ridotta a due infermieri in un territorio densamente abitato come quello di San Giuliano Terme". Si mira infine anche ad abbattere i costi della politica che "attualmente sono troppo alti".