Casciana Terme Lari: nominato l'assessore al sociale, famiglie e trasporto pubblico locale

Si è completata la composizione della Giunta del Comune di Casciana Terme Lari, come annunciato durante il Consiglio Comunale di insediamento, dal sindaco Mirko Terreni. E’ stata nominata assessore Maria Chiara Volpi, a cui andrà la delega alle Politiche socio sanitarie, quelle per le Famiglie e al Trasporto Pubblico Locale. Maria Chiara Volpi è nata e cresciuta a Perignano, dove abita con i genitori, il marito e la sua bimba di cinque anni. Nata nel 1976, ha conseguito la laurea in servizi sociali ed oggi è assistente sociale e mediatrice familiare.

"Potermi dedicare in prima persona agli impegni presi in campagna elettorale - commenta il neo assessore - è per me motivo di grande soddisfazione. Così come potermi unire al sindaco e al resto della squadra con cui mi metterò fin da subito a lavorare per contribuire allo sviluppo di Casciana Terme Lari".

"Con la nuova carica conferita a Maria Chiara Volpi, esperta di sociale e assistenza familiare, l’operato della Giunta riceverà un nuovo importante apporto - ci tiene a dire il sindaco Mirko Terreni - le politiche socio sanitarie sono una materia delicata da cui passa la tenuta della comunità. In continuità con quanto fatto nel precedente mandato lavoreremo per garantire risorse stabili e sufficienti per aiutare chi ha bisogno e migliorare la vita di chi vive nel nostro Comune. Proprio per questo ho poi voluto istituire un’apposita delega, non presente in passato, per dare un aiuto mirato alle famiglie e alla genitorialità, per conciliare i tempi lavorativi e quelli familiari, per sostenere la natalità anche tra le giovani coppie. Affinché farsi una famiglia possa essere un diritto e non un lusso".

"Non meno importante è poi la delega al trasporto pubblico locale - conclude il sindaco - su cui lavoreremo sia in ottica di servizio primario, da garantire e migliorare per i cittadini residenti, sia in ottica di fruibilità turistica".