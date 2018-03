Elezioni comunali: Maria Chiara Zippel e Battiti per Pisa hanno incontrato la cittadinanza del litorale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Venerdì 23 nella sala del residence L'Incanto di Bocca d'Arno la candidata sindaco Maria Chiara Zippel e la lista civica Battiti per Pisa hanno incontrato la cittadinanza del litorale pisano. Numerose sono state le adesioni dei residenti che, vogliosi di conoscere la candidata a sindaco per le prossime amministrative, hanno partecipato all'iniziativa. Tra i temi trattati un bellissimo progetto per la riqualificazione del campo sportivo di Marina con illustrazione del progetto strutturale, un'ampia spiegazione delle attività che si potranno svolgere al loro interno, compreso un progetto sociale per la partecipazione delle persone diversamente abili. È stato anche illustrato il progetto Reef Ball per la salvaguardia delle coste. Insieme alla candidata sindaco Maria Chiara Zippel hanno partecipato alla relazione i candidati di Battiti per Pisa Simone Turini, Cecchi Francesco, Carlo Angioli, Gerry Cavallo, Pucci Cristiano. Ringraziamo tutti per la fattiva partecipazione.

