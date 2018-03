Maria Chiara Zippel: "Ecco perché ho scelto di candidarmi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Perché ho dei figli e la città di Pisa in cui ho deciso di vivere e farli crescere non è più la stessa di qualche anno fa, qualcuno potrebbe obiettare che tal affermazione è un luogo comune ma non lo è e negarlo è demenziale.

Loro sono figli della tecnologia, di internet e della globalizzazio nema credo che questa evoluzione abbia dei lati oscuri e per questo sto provando, nel mio piccolo a colorarli nel miglior dei modi e alla domanda “cosa potrei fare oltre tutto quello che già sto facendo”, la risposta che mi sono data è contrastare il qualunquismo ed il buonismo, due comportamenti della società che stanno portandoci alla deriva.

Ho incontrato gli amici, ho parlato del mio progetto ed alcuni hanno aderito alla mia iniziativa con entusiasmo e curiosità, ed in qualche mese abbiamo formato un movimento che mi fa ben sperare per le prossime elezioni amministrative. L’ultimo 4 marzo ha sancito che il Partito democratico è in seria difficoltà poiché metà del suo elettorato si è spostato, noi andremo a pescare anche in quel contenitore perché sono gli stessi elettori di quel partito che a gran voce ce lo chiedono.

Aggiungo un’altra riflessione che è fondante il nostro movimento: chi sta aderendo al nostro progetto ci chiede a gran voce di sotterrare l’ascia che divide l’elettore di sinistra e di destra, l’ascia che per secoli ha fatto la fortuna di chi ha governato ovvero quel dividi ed impera che è ben chiaro alla classe dirigente uscente. Sarò romantica ma ho l’intenzione di ribaltare quel concetto.Vogliamo una squadra nel vero senso della parola che si confronta e decide collegialmente e non esclusivamente votare alle riunioni della Giunta e del Consiglio. Con noi è finita l’era degli atti confezionati, all’interno vogliamo discussione e sintesi.

Per quanto riguarda l’esterno il percorso è un po’ più complicato perché esistono tanti centri di potere che non sarà facile modellare al nostro modo di pensare, ma con calma e pazienza possiamo riuscirci. Dieci anni sono un batter di ciglia ma se si parla di politica possono essere abbastanza per piantare dei semi e farli germogliare, i nostri semi si chiamano collegialità e trasparenza.

È nostra precisa volontà istituzionalizzare una plenaria a cui dovranno partecipare tutte le Istituzioni pubbliche ma anche i privati, la mia Giunta sarà il traguardo di ciò che le persone e le Istituzioni sapranno suggerire, diciamo basta alle stanze segrete dei bottoni dove in pochi decidono ed oltretutto con risultati discutibili per la città, tutto alla luce del sole e nel rispetto della legalità. Un punto cardine del nostro programma sarà obbligare la PA a rispondere alle istanze dei cittadini qualsiasi esse siano. Idirigenti pubblici e gli uffici sono pagati per dare risposte e per noi non ci sono istanze a cui si può rispondere con discrezionalità, ad ogni istanza ci deve essere una risposta scritta entro e non oltre i 30 giorni come sancisce la normativa di riferimento. Sembra un’ovvietà ed invece Le dico che la rivoluzione parte da proprio da lì, rispettare la norma deve valere anche per l’ufficio pubblico e non solo per il cittadino. L’esempio prima di tutto perché solo con l’esempio si educa e si è rispettati.

In merito all’attività corrente, le cose da fare sono sotto gli occhi di tutti e se un partito come la Lega ha raccolto in città così tanto non è certo perché i loro rappresentanti sono extraterrestri, anche noi partiremo da lì.

Sono state lasciate troppe buche e non solo per le strade e noi ci candidiamo a ricoprirle con dedizione, competenza e trasparenza.