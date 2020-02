Forza Italia: l'onorevole Mariastella Gelmini a Pisa

Alle ore 13:00 è convocata la conferenza stampa di presentazione del Coordinamento provinciale, presso l’Hotel Duomo, in via Santa Maria, n. 94, mentre alle ore 14:00 è stato organizzato un incontro conviviale presso il bar caffetteria del Museo dell’Opera del Duomo, in Piazza del Duomo.

"Forza Italia è sempre presente sui territori, con i suoi dirigenti, eletti, iscritti e simpatizzanti - affermano dal coordinamento provinciale di Pisa - oggi i problemi della gente sono legati ai nostri temi identitari: lavoro, imprese, occupazione, giovani, infrastrutture e giustizia. E noi non faremo mancare la voglia di lottare, nelle piazze e nelle istituzioni, per gli interessi del Paese, anche in vista delle prossime tornate elettorali, in primis le elezioni regionali in Toscana e nel resto delle comunità interessate al voto. Mentre in Parlamento inizia la discussione sulla riforma Bonafede, Forza Italia continua a mobilitarsi sui territori, per ribadire la contrarietà all’ipotesi dell’abolizione della prescrizione ed anche a raccogliere firme per introdurre in Costituzione un tetto invalicabile alla pressione fiscale, per sensibilizzare l’opinione pubblica su battaglie di civiltà che interessano tutti".