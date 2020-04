Coronavirus, i consiglieri Pd: "Buoni e mascherine anche ai non residenti"

"Il Comune di Pisa provveda da subito ad estendere la consegna di buoni e mascherine anche a coloro che hanno la dimora abituale in città o la permanenza nel Comune a causa del divieto di spostamento". E' quanto chiedono i consiglieri comunali del Partito Democratico che intervengono sull'emergenza Coronavirus e sugli aiuti alla popolazione.

"Pisa è una città dove molto studenti, ricercatori e lavoratori vivono abitualmente senza avere la propria residenza. Questi tuttavia alimentano l'economia e la realtà sociale e sono pienamente coinvolti nella nostra comunità - sottolineano dal gruppo consiliare dem - per le recenti restrizioni relative agli spostamenti, con divieto assoluto di spostarsi per tornare alla propria residenza, vi sono tante persone che oggi soffrono nella nostra città e rischiano di essere tagliate fuori".



"Il Comune di Pisa ha ricevuto dal Governo mezzo milione di euro e riceverà dalla Regione un buon numero delle 10 milioni di mascherine. La stessa Regione ha stanziato fondi per gli studenti borsisti per coprire i mesi in più di affitto - concludono dal Pd - rinnoviamo quindi l'invito sia a consegnare subito buoni e mascherine, prevedendo per i primi un accesso facilitato e un controllo degli assistenti sociali, che a estendere queste misure a coloro che, seppur vivano nella nostra città, non sono residenti o sono senza fissa dimora".

(foto d'archivio)