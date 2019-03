Salvini a Pisa: la vicenda arriva in Parlamento con un'interrogazione del PD

La deputata del Partito Democratico, Lucia Ciampi, ha presentato un'interrogazione al Miur e al Ministero dell'Interno sull'annunciata presenza di Matteo Salvini ad un incontro promosso dal Movimento Universitario Toscano: un appuntamento che fa parte di un programma di incontri a cui parteciperanno anche altri esponenti della Lega come il commissario Lega Toscana e sindaco di Cascina Susanna Ceccardi. Il calendario di incontri ha ricevuto un finanziamento nell'ambito dei contributi per le attività studentesche promosse dalle associazioni di studenti per l'anno 2019.

"Ho appreso con grande stupore - afferma la deputata - che l’Università di Pisa stanzierà 2990 euro di fondi pubblici per consentire al ministro Salvini, al ministro Centinaio (quello che non ha fatto niente per il Monte Pisano) e ad altri esponenti di Governo, oltre che a Susanna Ceccardi, di salire in cattedra all’Università di Pisa, con ogni probabilità nel periodo della campagna elettorale e senza contradditorio, per un ciclo di conferenze e seminari. Spero che la notizia risulti priva di ogni fondamento perché mi pare evidente che, se così non fosse, si violerebbe palesemente qualsiasi regola e normativa sull’organizzazione di comizi e si creerebbe un precedente allarmante che non ha eguali nella storia recente".

La deputata sottolinea come il ciclo di incontri promosso dal MUT veda "la presenza di esponenti politici e istituzionali tutti appartenenti alla Lega e, come giustamente hanno fatto notare alcune associazioni studentesche, si rischia che Salvini finanzi la sua campagna elettorale con le tasse di tutti gli studenti. Un ministro che, occorre rimarcare, è stato presente in Parlamento al 2% delle sedute che si sono svolte, assenze giustificate dalle missioni istituzionali".

Da qui l'interrogazione presentata dalla deputata su questa vicenda "che, se confermata - afferma ancora la Ciampi - reputo di una gravità inaudita. Tanto più se si pensa che lo stesso Gian Marco Centinaio, oggi ministro e protagonista di uno di questi workshop organizzati dal MUT, nella scorsa Legislatura (anno 2014) aveva presentato una interrogazione su un dibattito svolto in una scuola sul razzismo e sulla discriminazione in cui era stata invitata Cécile Kyenge e, nonostante l’ex ministro dell’Integrazione non fosse più in carica, Gian Marco Centinaio aveva parlato di 'una iniziativa politica' organizzata 'per fini meramente elettorali' sebbene mancassero alcuni mesi alle elezioni europee in programma quell’anno".