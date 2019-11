Il Ministro della Sanità Roberto Speranza atteso a Pisa

Il Ministro della Sanità Roberto Speranza è atteso a Pisa il pomeriggio del 22 novembre. Sarà in città per discutere in un incontro sul valore e sul funzionamento del sistema sanitario italiano, non mancando di fare un punto sulla politica nazionale attuale, essendo coordinatore di una delle componenti politiche della maggioranza di governo e deputato di Liberi e Uguali.