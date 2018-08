Molino Rossi di San Giuliano Terme, Nardini, Mazzeo e Pieroni (PD): “Salvaguardare posti di lavoro e produzione”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

“Chiediamo alla giunta regionale di continuare a monitorare la crisi del Molino Rossi, una delle aziende storiche del nostro territorio che sta attraversando un momento di particolare difficoltà. Siamo certi che l’impegno dell’unità di crisi della Regione, come sempre, non mancherà e lo testimonia l’incontro già fissato per il 3 agosto con sindacati, istituzioni e proprietà, ma sentiamo il dovere di esprimere anche il nostro sostegno approvando quest’atto in aula”. Così i consiglieri regionali Alessandra Nardini, Antonio Mazzeo e Andrea Pieroni sulla mozione presentata e approvata in aula.

“L’eventualità di uno stop definitivo delle attività del Molino Rossi è assolutamente da scongiurare per le molteplici ricadute che avrebbe sul territorio sia dal punto di vista occupazionale e sociale, che da quello economico – commenta Alessandra Nardini illustrando l’atto –. Il rischio che proprio nell’anno in cui il Molino festeggia i centoventi anni dalla fondazione i lavoratori, 33 più circa 20 unità impegnate nell’indotto, ricevano una lettera di licenziamento pare oggi più che mai concreto e porta con se un alone di delusione e rabbia, perché l’azienda negli anni non ha perso commesse né subito cali di produzione, ma vive una crisi probabilmente ascrivibile dall’investimento di sette anni fa con cui la proprietà ha acquisito le quote di una società di Altopascio, già in difficoltà. Questo territorio è già duramente colpito dagli effetti della recessione, viviamo ormai in una sorta di costante emergenza occupazionale e produttiva, per questo individuare, attraverso il confronto, soluzioni che nel tempo possano scongiurare la chiusura definitiva di attività è fondamentale per dare ossigeno e prospettive alle comunità”.

L’atto, approvato all’unanimità dall’aula del Consiglio, è stato sottoscritto anche dai capigruppo del Partito Democratico Leonardo Marras e di Mdp Articolo 1 Serena Spinelli e dal presidente della commissione Sviluppo economico Gianni Anselmi.