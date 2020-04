Coronavirus, la mozione: "Ammortizzatori sociali per collaboratori domestici"

Il capogruppo di Diritti in Comune Francesco Auletta ha presentato stamani, 2 aprile, una mozione urgente al Consiglio Comunale per chiedere al Governo di "intervenire con urgenza affinché anche le collaboratrici ed i collaboratori domestici siano inclusi fra i destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga e degli ulteriori strumenti di integrazione al reddito".

Lo scopo è quello di "tutelare questa categoria che svolge un'importante funzione sociale, prendendosi in molti casi cura di anziani, persone con disabilità e bambini", sulla stessa linea quindi di altri contributi previsti per il sostegno delle famiglie, come il bonus baby sitter.