Vaccini, Biondi (Pd): "Il sindaco Conti sta con i bambini pisani o con il ministro Grillo?"

“La copertura vaccinale per esavalente nella Regione Toscana, secondo gli ultimi dati del 2017, è pari al 95%. La percentuale di vaccinati che garantisce la migliore protezione a tutta la popolazione deve essere superiore al 95%, come indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, percentuale che in Toscana è diminuita sotto i livelli di sicurezza negli anni 2014-2016. L’Organizzazione Modiale della sanità ha negli ultimi anni ammonito più volte il nostro paese per l’incremento del rischio infettivologico causato dalla diminuzione dei tassi di copertura vaccinali”. Inizia così la mozione (qui sotto il testo completo) sulla necessità dell’obbligo dei vaccini per le scuole pisane presentata dal consigliere comunale del Pd, Marco Biondi e sottoscritta anche da tutti gli altri sei consiglieri comunali del Partito Democratico Giuliano Pizzanelli, Matteo Trapani, Olivia Picchi, Maria Antonietta Scognamiglio, Benedetta Di Gaddo, Andrea Serfogli.

“E’ inaccettabile - ha commentato il consigliere Biondi - che questo Governo sulla questione dei vaccini sia ambiguo. Sulla salute dei bambini non si scherza e su questo tema non sono accettabili tentennamenti e vie di mezzo. L’autodichiarazione, come ribadito più volte dalla comunità medica e da tutti i pediatri, non è uno strumento valido né efficace per proteggere la salute dei più piccoli“.

“Esigiamo una presa di posizione chiara da parte di questa Giunta su come intenda garantire questa misura di prevenzione e protezione e non accetteremo risposte opportunistiche o la solita propaganda. Il sindaco Conti - ha concluso Biondi - deve scegliere da che parte stare. Sta con i bambini pisani o con il ministro Grillo?".

La mozione del Partito Democratico

Premesso che

- La copertura vaccinale per esavalente nella Regione Toscana secondo gli ultimi dati del 2017 è pari al 95%.

- La percentuale di vaccinati che garantisce la migliore protezione a tutta la popolazione deve essere superiore al 95%, come indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, percentuale che in Toscana è diminuita sotto i livelli di sicurezza negli anni 2014-2016. L’Organizzazione Mondiale della sanità, ha negli ultimi anni, ammonito più volte il nostro paese per l’incremento del rischio infettivologico causato dalla diminuzione dei tassi di copertura vaccinali.

- La Regione Toscana ha ribadito la piena legittimità e totale applicabilità del Decreto Legge 7 giugno 2017 n.73 in materia di prevenzione vaccinale per la tutela della salute dei bambini, che vieta accesso, iscrizione e frequenza alle classi delle scuole materne e degli asili nido per gli alunni non in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste dall'Istituto Superiore di Sanità.

- Il Decreto Legge in vigore tutela la salute sia dei minori, soprattutto di quelli più deboli, sia di tutta la collettività.

Tutto ciò considerato e premesso il Consiglio Comunale:

- Approva e condivide il principio scientifico secondo cui le vaccinazioni sono tra gli strumenti più efficaci a difesa della salute in quanto hanno consentito di debellare malattie gravissime e di ridurre notevolmente la diffusione di patologie infettive che, negli ultimi anni parallelamente al calo delle coperture vaccinali, si stanno di nuovo diffondendo;

- Invita il Sindaco e la Giunta comunale a verificare e monitorare, prima dell’inizio dell’anno scolastico 2018-2019, che siano state acquisite dagli uffici comunali competenti le informazioni relative all’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte di tutte le famiglie;

- Dichiara l'impegno ad attivare una vasta campagna di informazione e di sensibilizzazione verso le famiglie e tutta la cittadinanza a favore delle vaccinazioni e delle conseguenti immunizzazioni.

- Non ritiene l'autocertificazione sull'obbligo vaccinale valido riconoscimento alla iscrizione e frequentazione delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, si impegna a verificare la congruità all'assolvimento dell'obbligo vaccinale tramite l'archivio anagrafico regionale, finalmente pronto e aggiornato, ritenendolo l'esclusivo valido strumento di controllo; Per tale motivo non approva la deroga di 12 mesi alla norma transitoria del Ministro della Salute dell'autocertificazione.