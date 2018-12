Dalla Regione 324mila euro per la costa di Marina di Pisa, Nardini (Pd): "Il sindaco Conti assente alla riunione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

"Dalla Regione 324 mila euro per la costa di Marina di Pisa. Conti assente alla riunione" "Per l'ennesima volta i Sindaci di Lega e M5S, Conti in testa, hanno dimostrato di essere inadueguati, avere scarso senso delle istituzioni e di essere un pericolo per gli interessi dei cittadini. La Regione Toscana presenta il 'Piano litorale Toscana', stanziando milioni di euro per ripristinare le spiagge dopo i gravi danni del maltempo, convoca un tavolo tecnico per discutere dei progetti e cosa fanno i Sindaci pentaleghisti? Non si presentano! Dal primo cittadino di Massa a quello di Livorno fino al nostro non pervenuto Sindaco di Pisa Conti, hanno ben pensato di saltare un appuntamento fondamentale per avere i fondi, visto che i Comuni devonono provvedere entro gennaio alla progettazione esecutiva. Per essere chiari, la Regione ha stanziato 324 mila euro per la costa di Marina di Pisa e se il Sindaco Conti e la sua Giunta non si svegliano saranno persi. Ecco la loro vicinanza ai territori, ecco dove finiscono le loro promesse miracolose. I pisani sappiano che come Regione abbiamo messo i fondi, adesso facciano sentire la propria voce al Comune, chiedendo che Pisa non debba pagare ancora l'inesistenza della sua Amministrazione Comunale".