Nardini (Pd): "Bene impegno della regione sulle partite Farmigea e Molino Rossi, monitoreremo sul percorso"

Due esempi che confermano l'impegno del Consiglio Regionale sul tema del lavoro, da sempre una nostra priorità. Il primo: si è svolto oggi un incontro con le rappresentanze sindacali nella direzione di un tavolo regionale sui licenziamenti annunciati da Farmigea, la cui costituzione avevo richiesto nei giorni scorsi presentando una mozione urgente. Adesso dobbiamo continuare a monitorare il percorso per avere chiarezza sulle intenzioni dell'azienda - in questo senso bene l'annuncio di volerne convocare i vertici in Regione - e per garantire i livelli occupazionali e un futuro per i lavoratori e le loro famiglie. Il secondo: il Consiglio Regionale di oggi iscriverà con urgenza all'ordine dei lavori una mozione su una partita altrettanto importante per il nostro territorio: i destini degli operatori del Molino Rossi, che hanno visto loro percorso lavorativo interrotto dopo un atteggiamento irresponsabile della proprietà. Ho voluto fortemente che questa mozione fosse affrontata con urgenza per loro - insieme ai quali siamo scesi in piazza venerdì - e per cercare di costruire una prospettiva a quella realtà produttiva rilevante e piena di competenze.