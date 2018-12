Nardini plaude al finanziamento delle cooperative di comunità: "Aiutano economicamente i territori periferici e combattono lo spopolamento"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

"La notizia del finanziamento delle cooperative di comunità da parte della Regione, annunciata oggi dall'Assessore Vittorio Bugli, è un'ottima notizia, sia per i rappresentanti di queste realtà sul territorio sia per le amministrazioni locali. Si tratta di un sostegno concreto a chi decide di unire le forze per rendere più solide e competitive imprese economiche che diventano anche occasione di crescita per un intero territorio. È un'iniziativa che rafforza lo sviluppo di aree della Toscana più piccole e periferiche. Questo tipo di incentivi sono un'ottima contromisura rispetto allo spopolamento dei borghi e anche per la nostra provincia, dove a Santa Luce e a Volterra sono presente due di queste cooperative, può rappresentare una boccata di ossigeno e un ottimo segnale. Speriamo che questo stanziamento stimoli la costituzione di nuove realtà di questo tipo anche in altri comuni".