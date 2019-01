Nasce a Pisa il comitato 'Sempre Avanti' per Roberto Giachetti segretario del Pd

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si è costituito a Pisa il comitato elettorale “Sempre Avanti” per Roberto Giachetti ed Anna Ascani, candidati alla Segreteria Nazionale del PD. “Il Partito Democratico – si legge in una nota - deve affrontare una difficile battaglia politica nel prossimo periodo, una battaglia contro quel populismo, promotore di politiche inappropriate ed improvvisate, dotato di una potenza propagandistica impressionante, che rappresenta, a nostro avviso, una minaccia al benessere di tutti gli Italiani e delle istituzioni democratiche in generale.” “Noi rivendichiamo con orgoglio – prosegue la nota – l’appartenenza al Partito Democratico ed ai valori che ne stanno alla base sin dalla fondazione; siamo orgogliosi di fare parte di una comunità di donne ed uomini che mette al centro del proprio impegno i principi fondanti della nostra Repubblica, valori che ci uniscono oggi più che mai, visto l’attacco costante al quale sono sottoposti da parte dell’attuale governo nazionale. Proprio per difendere questi valori, noi crediamo che una possibile alleanza con questi populisti sia un grave errore da non compiere.” “Il nostro Partito – si legge in conclusione – ha principalmente bisogno di unità e dopo questo Congresso sarà questo il lavoro principale per il quale ci impegniamo; solo uniti possiamo ripartire a rappresentare gli interessi di coloro che ci hanno sempre votato e che rischiamo di tradire con i continui litigi ai quali li facciamo assistere. Ripartire, insieme, dai nostri valori, dalle tante riforme proposte e applicate negli ultimi anni di Governo PD, per il bene del paese: questo è il nostro obiettivo e per questo ci candidiamo a guidare il Partito Democratico nei prossimi anni.” Il comitato ha nominato Nicola Panattoni coordinatore provinciale e mette a disposizione di chi vuole collaborare un indirizzo email (pisasempreavanti@gmail.com) ed una pagina Facebook (https://www.facebook.com/pisa.giachettiascani/).