Niente patentino antifascista per la campagna elettorale a Pisa, Bedini e Nerini (NAP FdI): "Vittoria per la libertà!"

Il sindaco di Pisa, che aveva voluto essere pioniere nel comune capoluogo, è stato costretto a fare marcia indietro dalla caparbietà di Fratelli d’Italia che, con il suo Coordinatore comunale, ha iniziato, all’indomani della delibera di giunta del 28 12 2017, a chiedere a Sepi, l’ente gestore della Cosap, permessi per dei banchetti di propaganda politica. È poi partito un tam tam che ha portato simpatizzanti di destra e associazioni a chiedere in blocco permessi per il mese di gennaio. Negati. Bedini a questo punto presenta, per la richiesta del suolo pubblico per tutti i sabato di febbraio, un “contro-modulo” nel quale si dichiara, semplicemente e in modo del tutto pleonastico, di rispettare la Costituzione, e si diffida il Comune a dal limitare l’accesso alle concessioni relative al suolo pubblico e dall’intralciare in qualsiasi altro modo la libertà di espressione e l’agibilità politica di un partito politico come Fratelli d’Italia, perfettamente inserito nel contesto democratico. Poi chiede, sempre tramite PEC, i termini per presentare ricorso e il nome del responsabile del procedimento amministrativo. Un passaggio che probabilmente risulterà decisivo.

Sepi, comunque, fa orecchi da mercante e richiede di nuovo la sottoscrizione del modulo antifa, ignorando la dichiarazione generica di Fratelli d’Italia. Bedini risponde di nuovo picche, si rifiuta di firmare e chiede una risposta sollecita alla richiesta per i banchetti del mese di campagna elettorale. La risposta non arriva; si segnala il tutto al Prefetto, che ha convocato i partiti per le regole in vista del voto.

Ma la questione è tutta politica e la battaglia si sposta in Consiglio comunale, dove Bedini e il capogruppo Nerini presentano al Sindaco un question time cui è obbligato a rispondere durante la seduta dell’8 febbraio. Scuro in volto, Filippeschi si limita a leggere un documento in cui è costretto a una clamorosa retromarcia: su indicazione del comandante della PM e sentita l’amministrazione comunale, Sepi predisporrà un nuovo documento a integrazione della domanda in cui non saranno presenti i riferimenti “incriminati” a fascismo, omofobia, razzismo e intolleranza religiosa. In pratica un modulo che copia quello presentato da Fratelli d’Italia!

“Vittoria!”, gridano Bedini e Nerini. “Siamo di fronte a un clamoroso dietrofront” dichiara Bedini “che è una vittoria su tutti i fronti: in primo luogo sul piano politico, perché ci siamo fin da subito rifiutati di firmare un documento osceno e liberticida, e lo abbiamo fatto per la libertà di tutti. Poi su un piano giuridico: se, infatti, la giunta avesse pensato di poter difendere nei tribunali la scelta del “patto delle lenticchie” (la delibera era stata approvata tra Natale e Capodanno…) sicuramente l’avrebbe fatto. Ma non era proprio possibile: si trattava di un provvedimento illegittimo e incostituzionale!”.

Nerini aggiunge: “Rivolgiamo un appello a tutte le altre forze politiche, di centro-destra, ma non solo: non firmate niente nemmeno dopo la campagna elettorale!”. E Bedini conclude: “La vera battaglia per noi sarà quella delle amministrative di maggio: non pensino, questi “pseudo-democratici” che dal 5 marzo si ricominci daccapo!”.