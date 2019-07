Nuovi assessori a Cascina: sostituiti Ziello e Legnaioli

Si rinnova la squadra di governo del Comune di Cascina. Il vicesindaco, ora primo cittadino reggente Dario Rollo, ha annunciato oggi 19 luglio due avvicendamenti in seno alla Giunta. Le nuove nomine seguono quella dell'incarico all'ex sindaco Susanna Ceccardi, che ha lasciato l'incarico in quanto eletta nel Parlamento Europeo,. Attualmente ricopre il ruolo di assessore a sicurezza, decoro urbano e avvocatura comunale.

Ad essere sostituiti sono i due deputati Edoardo Ziello e Donatella Legnaioli, eletti nelle politiche 2018 in Parlamento. "Oggi - ha annunciato Rollo - ho nominato nuovi assessori, in sostituzione dell'On. Ziello e On. Legnaioli, a cui va un ringraziamento da parte di tutta l'amministrazione per il lavoro svolto in questi anni". E sono: "la dottoressa Cinzia Giachetti, assessore con delega al personale, digitalizzazione e innovazione tecnologica, servizi demografici; e l'avvocato Costanza Settesoldi al welfare, politiche giovanili e sicurezza del lavoro".

"Una grande squadra al servizio della comunità - ha concluso il sindaco - benvenute e buon lavoro".