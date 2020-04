Emergenza, le opposizioni in coro: "Riprendano i lavori del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari"

L'emergenza provocata dal coronavirus prosegue, e con essa anche il blocco imposto all'attività politica del comune di Pisa. Ma i consiglieri comunali di Pd, M5S, Diritti in Comune e Patto Civico non hanno dubbi: i lavori del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari devono riprendere. "Abbiamo il dovere di affrontare e dare delle risposte alla drammatica situazione che stiamo vivendo da settimane" affermano i membri dell'opposizione. "Stiamo asisstendo al dilagare non solo di una emergenza sanitaria senza precedenti, ma anche di una emergenza economica e sociale crescente".

"Secondo noi - proseguono le opposizioni - proprio in questa fase di emergenza serve ancor più democrazia, partecipazione e coinvolgimento all'interno delle istituzioni. Il Governo da oltre due settimane ha previsto il funzionamento per via telematica dei consigli comunali, e sono centinaia in tutti italia i comuni in cui le assemblee elettive si sono già riunite. Per questo riteniamo indispensabile che anche a Pisa il Consiglio comunale e le Commissioni riprendano a funzionare pienamente". I rappresentanti dei partiti di opposizione spiegano che "sono numerose le proposte elaborate in queste settimane per il bene della nostra città e che desideriamo discutere nelle sedi opportune, per provare insieme a dare delle risposte ai bisogni crescenti". "Per questo nella giornata di ieri, martedì 31 marzo - concludono i consiglieri di opposizione - abbiamo depositato le richieste di convocazione, entro i venti giorni previsti dal regolamento, delle Commissioni consiliari permanenti per iniziare ad affrontare l'emergenza. Al di là dei venti giorni obbligatori per la convocazione auspichiamo che già da lunedì 6 aprile siano calendarizzate le prime riunioni. Non c'è da attendere oltre".