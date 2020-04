Palazzo Gambacorti: richiesta Convocazione Seconda Commissione Consiliare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Come gruppo consiliare abbiamo mandato circa due settimane fa due lettere aperte al sindaco: una a nome della vicepresidente 3ccp Picchi e una a firma della sottoscritta e del commissario Basta, enucleando alcuni aspetti di politiche sociali riguardanti strettamente la 2ccp avanzando anche alcune proposte.

La lettera è stata inviata anche al presidente Lazzeri chiedendogli di convocare al più presto la Commissione .

Come minoranze abbiamo mandato una richiesta di convocazione urgente e oggi un sollecito a firma di tuti i consiglieri. Nella conferenza dei capigruppo è stato richiesto più volte.

Oggi viene convocata la 4 commissione e la 2 commissione che fine ha fatto?

Il punto è che serve per uscire da questa crisi una azione corale a partire dalla volontà dei consiglieri di poter contribuire con atti ispettivi e proposte. Serve da subito in questo momento di emergenza fare la Commissione da remoto e poter portare il contributo necessario senza far venir meno i processi democratici.

Invito anche il capogruppo Bargagna che è commissario della 2 Commissione a sollecitare il presidente a convocare in questa settimana così come già inviato du alcuni temi: anziani, buoni pasto, contributo affitto, casa circondariale, violenza sulle donne, disabilità.

Ci sono alcune lacune nelle modalità che devono essere discusse e portate all‘attenzione della Commissione prima del Consiglio comunale.

Non è possibile omettere una commissione di questa vitale importanza.

Su quale base la 4 Commissione viene convocata e la seconda Commissione no?

Questo è un diritto negato oltre che una perdita di opportunità per la nostra comunità e uno stesso venir meno del nostro ruolo e nostro dovere e come tale come vicepresidente della 2 ccp chiedo urgentemente entro le 48 ore che venga convocata la Commissione.