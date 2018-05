Trovatelli verso la cessione: "Prezzo a un terzo del valore, è una svendita"

"Dopo una serie di aste deserte, da una base fissata a 24 milioni di euro, l'edificio storico forse passerà a Madonna grazie a una cifra, 7 milioni e 250mila euro, pari a un terzo del valore stimato del bene. Una vera e propria svendita del patrimonio storico-artistico della città". A dirlo è il consigliere comunale e candidato sindaco Francesco Auletta di Una Città in Comune, circa l'alienazione promossa ormai da tempo da parte della proprietà dell'Azienda Ospedaliera.

"Il palazzo rinascimentale dei Trovatelli - prosegue Aueltta - che da anni se ne sta in totale abbandono sulla piazza del Duomo (tra parentesi i dipinti di facciata su via Santa Maria sono in condizioni assai precarie), diventerà un albergo di lusso, una residenza sanitaria per ricchi o un centro commerciale. In questi anni si è transennato e si è lasciato cadere in solitudine, ma se queste sono le possibili sorti dei Trovatelli c’è di che preoccuparsi. Un pezzo di storia locale rischia di andarsene nel silenzio degli amministratori e degli attuali proprietari. Ma c'è di più. Il complesso dei Trovatelli è grande e comprende pure la chiesa di San Giorgio, che al suo interno conserva un capolavoro dell'arte medievale, un Crocifisso ligneo trecentesco di tipo doloroso. A chi andranno la chiesa con i suoi tesori? La chiesa di San Giorgio diventerà la cappella privata della famiglia Madonna? E il Crocifisso ligneo verrà affisso alla parete della suite con vista Piazza del Duomo?".

"Nel nostro programma - chiude il consigliere sulle elezioni amministrative - riattivare il patrimonio è una dei principali obbiettivi per rendere forte l'economia della città e il tessuto sociale, ma la nostra proposta non passa dal perseguire gli interessi speculativi di pochi privati regalando pezzi di pratrimonio pubblico, bensì intendiamo promuovere una rigenerazione urbana che soddisfi i bisogni reali della cittadinanza e preservi i beni comuni".