Stadio, semaforo verde dai revisori dei conti: ora la palla passa al Consiglio Comunale

Anche l'ultimo tassello è andato. E oggi la questione stadio sarà discussa in Consiglio Comunale. Questa mattina infatti il collegio dei revisori dei conti ha dato il tanto atteso parere favorevole all'inserimento dell'Arena Garibaldi nel piano delle alienazioni, un passaggio preliminare fondamentale per conferire lo stadio al fondo di investimento, il quale dovrà poi dare vita al progetto di riqualificazione del bene firmato dallo studio Iotti-Pavarani di Reggio Emilia.

Ieri mattina era stata la Quarta Commissione Consiliare a dare il via libera all'emendamento sul piano delle alienazioni e dunque mancava all'appello solo il parere dei revisori dei conti, un parere quindi arrivato che farà tirare un sospiro di sollievo ai tifosi nerazzurri da mesi in apprensione per la nuova Arena.

Ora la palla passa al Consiglio Comunale in programma oggi pomeriggio, 19 aprile, dalle 15.